Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Lettonia e Turchia, valida per la terza giornata delle qualificazioni a EURO2024. Il ct Kuntz ha deciso di schierare Mehmet Zeki Celik dal primo minuto e il terzino giallorosso agirà sulla fascia destra. La Turchia si trova al terzo posto in classifica con 3 punti in 2 partite, mentre la Lettonia è ultima con 0 punti nell'unica gara giocata.