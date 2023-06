Qualificazioni Euro 2024, Moldavia-Polonia: Zalewski in campo dall'inizio (FOTO)

La Polonia fa visita alla Moldavia nel match valido per la quarta giornata del Gruppo E delle Qualificazioni a Euro 2024, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Zimbru di Chisinau. Il commissario tecnico polacco, Fernando Santos, ha scelto di mandare in campo dall'inizio l'esterno della Roma, Nicola Zalewski, che agirà sulla corsia sinistra nel 3-5-2 disegnato dal tecnico portoghese.

? SKŁAD

Mecz z Mołdawią zbliża się wielkimi krokami - zagramy w takim składzie! ⤵️

___________#MDAPOL ???? pic.twitter.com/7EOfGpID3F — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 20, 2023