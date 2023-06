Sfida in trasferta per il Portogallo che, alle ore 20:45 al Laugardalsvöllur di Reykjavík, affronterà l'Islanda nel match valido per la quarta giornata del Gruppo J delle Qualificazioni a Euro 2024. Panchina per il trentacinquenne portiere della Roma, Rui Patricio, a cui il commissario tecnico dei lusitani, Roberto Martinez, ha preferito l'estremo difensore del Porto, Diogo Costa.