Qualificazioni Coppa d'Africa 2024, Uganda-Algeria: Aouar in panchina (FOTO)

Giornata di qualificazioni anche per il continente africano, con Uganda e Algeria che alle ore 17:00 al Japoma Stadium si giocheranno la quinta partita del girone F. Padroni di casa al terzo posto con quattro punti, ospiti capolisti solitari con 12 punti e 4 vittorie consecutive. La Roma osserva interessata, con il tecnico Djamel Belmadi che lascia inizialmente in panchina il neo acquisto Houssem Aouar, pronto ad entrare a partita in corso.