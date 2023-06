Polonia-Germania: Zalewski parte dalla panchina (FOTO)

Questa sera alle ore 20:45 allo stadio 'PGE Narodowy' di Varsavia andrà in scena l'amichevole tra Polonia e Germania. Il ct Fernando Santos ha deciso di puntare sul 4-5-1 per affrontare i tedeschi e sulla fascia non ci sarà Nicola Zalewski. Il calciatore della Roma, infatti, partirà dalla panchina.

? SKŁAD

Taka jedenastka rozpocznie mecz z Niemcami! ?

ℹ️ Rysunki powstały we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 158 w Warszawie oraz z Miastem Stołecznym Warszawą z okazji Dnia Dziecka.

___________#POLGER ???? #Kuba16 pic.twitter.com/odIHVj8Y1n — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 16, 2023