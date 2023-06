Norvegia: convocato Solbakken per le sfide con Cipro e Scozia

Arrivato a gennaio dopo aver esaurito il proprio contratto col Bodo/Glimt, Solbakken ha chiuso la stagione raccogliendo un gol e 2 assist in 14 gettoni di presenza raccolti in campionato. Intanto, la stagione del norvegese si concluderà in Nazionale, vista la convocazione ricevuta per le sfide con Cipro e Scozia.