Nations League, Pellegrini in dubbio per Italia-Olanda: fastidio alla caviglia per il capitano giallorosso

Lorenzo Pellegrini in dubbio per Italia-Olanda. Dopo la panchina nella sconfitta rimediata contro la Spagna nella semifinale di Nations League, il capitano giallorosso potrebbe rimanere out dall'undici titolare a causa di un problema alla caviglia, lo stesso per il quale ha giocato con le infiltrazioni la finale contro il Siviglia e l'ultimo di campionato. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, la formazione scelta da Mancini avrebbe previsto Cristante e Pellegrini rispettivamente nei ruoli di regista e mezz'ala. Il fischio di inizio della finale per il 3°-4° posto è atteso per le 15:00: ancora poche ore e la decisione del c.t. sarà ufficiale.

(Sky Sport)