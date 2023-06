Nations League, Olanda-Croazia: Wijnaldum in panchina

Iniziano ufficialmente le semifinali di Nations League questa sera con l'andata tra Olanda e Croazia. Koeman punta al 4-3-3 e lascia in panchina Gini Wijnaldum, in prestito alla Roma nella scorsa stagione e destinato a tornare al PSG. Stesso modulo per Dalic con Pasalic e Ivanusec a supporto di Kramaric.

Olanda (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké; Wieffer, Koopmeiners, de Jong; Malen, Gakpo, Simons. Allenatore: Koeman.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. Allenatore: Dalic.