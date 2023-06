L'Italia di Mancini è impegnata nel al Forte Village, in Sardegna. Sgambata mattutina per gli azzurri che hanno disputato un test contro la Primavera del Cagliari, con 3 tempi da 20 minuti l'uno. 12-0 il risultato finale, con una rete, su rigore, anche di Lorenzo Pellegrini nel secondo tempo. Da domenica la squadra si sposterà a Coverciano per le finali di Nations League.