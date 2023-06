Europei Under21, Francia-Italia: Bove parte dalla panchina

L'Italia esordisce nell'Europeo Under21 affrontando la Francia alla Cluj Arena, nell'omonima città rumena, alle ore 20:45, nel match valido per la prima giornata del Gruppo D. Il commissario tecnico azzurro, Paolo Nicolato, sceglie di non mandare in campo dal primo minuto il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, preferendogli il trio formato da Federico Ricci, Nicolò Rovella e Sandro Tonali.

Queste le formazioni ufficiali del match:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi.

FRANCIA (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkonkou; K. Thuram, Caqueret, Kone; Barcola, Kalimuendo, Gouiri.