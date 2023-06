Europei Under 21, Italia-Norvegia: Bove parte dalla panchina

Questa sera alle 20:45 l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato si gioca contro la Norvegia la possibilità di accedere ai quarti di finale dell'Europeo di categoria, dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia per 2-1 e la vittoria alla seconda giornata per 2-3 contro la Svizzera. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con il tecnico azzurro che si affida al 3-5-2 e il duo d'attacco Pellegri-Gnonto. Parte dalla panchina Edoardo Bove, dopo la titolarità contro gli svizzeri.

Italia U21 (3-5-2): Carnesecchi, Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. Allenatore: Nicolato

Norvegia U21 (4-4-2): Klaesson, Sebulonsen, Daland, Heggheim, Wolfe; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide, Jatta, Botheim. Allenatore: Smerud