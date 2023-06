In serata, alle 20.45, va in scena a Lisbona Portogallo-Bosnia Erzegovina, gara valida per la terza giornata del girone J di qualificazione ad Euro 2024. Nella formazione titolare scelta dal commissario tecnico Roberto Martinez non figura il portiere giallorosso Rui Patricio, in campo dal 1' tra i pali il ct si affida a Diogo Costa.

O nosso 11 inicial para o jogo de hoje! #VesteABandeira pic.twitter.com/Fo9I2ldAUL — Portugal (@selecaoportugal) June 17, 2023