Brasile-Senegal: Ibanez parte inizialmente fuori (FOTO)

Alle ore 21 il Brasile affronterà il Senegal in un'amichevole in programma all'Estadio Alvarade di Lisbona, in Porogallo. Nella Seleçao parte dalla panchina il difensore della Roma, Roger Ibanez, a cui il commissario tecnico verdeoro Mano Menezes preferisce la coppia formata dall'ex giallorosso Marquinhos, da anni al Psg, ed Eder Militao, giocatore del Real Madrid.





BRASIL ESCALADO! Vamos assim para a partida contra Senegal Brasil ??x?? Senegal

⏰: 16 horas (horário de Brasília)

?️: Estádio Alvalade, em Lisboa, Portugal

?: @tvglobo e @sportv pic.twitter.com/yZukikosuQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 20, 2023