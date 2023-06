Questa sera alle ore 21:30 il Brasile affronterà la Guinea in amichevole. Ramon Menezes, commissario tecnico ad interim della nazionale verdeoro, non sembra essere intenzionato a puntare su Roger Ibanez (almeno inizialmente) per questa partita. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano, il difensore della Roma dovrebbe partire dalla panchina.

(geglobo.com)

