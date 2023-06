Brasile-Guinea: Ibanez inizia dalla panchina (FOTO)

Solo panchina per Roger Ibanez con il Brasile. Il difensore giallorosso è al centro di tante voci di mercato, con il general manager giallorosso impegnato a trovare le giuste offerte per il suo cartellino, ma intanto è con la compagina brasiliana. La Seleçao è impegnata in un'amichevole contro la Guinea: almeno inizialmente solo panchina per il difensore della Roma. Maglia nera per il Brasile per la prima volta nella sua storia: come spiegato dall'account della nazionale brasiliana, si tratta di un gesto contro il razzismo.

Brasil definido! Pela primeira vez na história, Seleção Brasileira jogará com camisa preta. Contra o racismo não tem jogo. Brasil ?? x ?? Guiné

⏰: 16h30 (horário de Brasília)

?️: RCDE Stadium, em Barcelona, Espanha

?: @tvglobo e @sportv pic.twitter.com/8Iv1b9yqDq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2023