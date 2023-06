Belmadi (ct Algeria): "Aouar ha un potenziale immenso. Sono contento che stia andando alla Roma, può tornare ai suoi livelli"

Djamel Belmadi, commissario tecnico dell'Algeria, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro l'Uganda, valida per la quinta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Tra i vari temi trattati, il ct si è soffermato anche su Houssem Aouar, il quale ha scelto di giocare proprio per l'Algeria ed è molto vicino a diventare un calciatore della Roma. Ecco le sue parole: "Houssem Aouar sarà un giocatore importante per la nostra nazionale. Sono contento che stia cambiando club e scoprendo un nuovo campionato. Houssem ha bisogno di giocare, ho pensato che sarebbe stato importante coinvolgerlo ora per risparmiare tempo nel suo adattamento. Anche lui aveva questo desiderio di unirsi a noi".

Aouar alla Roma?

"Non sappiamo se Mourinho rimarrà l'allenatore di Aouar, ma se fosse così... non c'è bisogno di presentarlo. È un giocatore con un potenziale immenso, non vedo perché non dovrebbe ritornare ai suoi livelli".