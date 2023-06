Algeria, primo allenamento per Aouar (FOTO)

Il nuovo acquisto della Roma Houssem Aouar è pronto a rimettersi in forma in vista dell'inizio della prossima stagione. Il centrocampista viene da un'annata complicata a causa di alcuni infortuni, ma ora vuole recuperare la condizione fisica migliore e potrà mettere minuti nelle gambe già con la sua Algeria nelle sfide contro Uganda e Tunisia. Il classe '98' ha da poco preso la decisione di giocare per la nazionale africana ed è stato subito chiamato dal commissario tecnico Belmadi. Aouar ha raggiunto il ritiro dell'Algeria e quest'oggi ha svolto il suo primo allenamento.

