Il portiere della Roma Mile Svilar è stato convocato dal commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic in vista dell'amichevole contro la Giordania (in programma il 16 giugno) e la partita valida per le qualificazioni a EURO2024 contro la Bulgaria (20 giugno). Il classe '99 ha disputato 3 partite con la maglia giallorossa, mettendo a referto una rete inviolata e 4 gol subiti.

(fss.rs)

