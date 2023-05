Portogallo, i convocati di Martinez per le partite con Bosnia e Islanda: c'è Rui Patricio

Il Portogallo ha comunicato la lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Martinez per le sfide contro Bosnia e Islanda, entrambe in programma a giugno e valide per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i 26 calciatori lusitani scelti dall'ex selezionatore del Belgio, c'è anche il portiere della Roma, Rui Patricio.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton Wonderers), João Cancelo (FC Bayern Monaco), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers);

Centrocampisti: João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (FC Porto), Renato Sanches (PSG) e Vitinha (PSG);

Attaccanti: Ricardo Horta (SC Braga), Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Chelsea FC), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (SL Benfica) e Diogo Jota (Liverpool FC).