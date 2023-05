Polonia, Zalewski convocato dalla nazionale per le sfide contro Germania e Moldavia (FOTO)

Dopo aver esordito in prima squadra lo scorso anno ed essere convocato stabilmente dal tecnico José Mourinho, Nicola Zalewski è riuscito a conquistare anche la nazionale polacca. Sui propri profili social la Polonia del tecnico Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole del 16 giugno contro la Germania e la partita di qualificazione a Euro 2024 del 20 giugno contro la Moldavia, col giocatore che è stato inserito nella lista degli attaccanti. Una vetrina importante per il giovane giallorosso, che dopo la finale di Budapest contro il Siviglia avrà modo di concentrare tutte le sue energie anche per la propria nazionale.