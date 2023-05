Olanda: Wijnaldum tra i preconvocati per le Final Four di Nations League (FOTO)

Le Final Four della Nations League si avvicinano e sono rimaste in gara solamente quattro nazionali: Olanda, Croazia, Spagna e Italia. Le semifinali si disputeranno il 14 (Olanda-Croazia) e il 15 giugno (Spagna-Italia), mentre la finale è in programma il 18 dello stesso mese. Il centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum è stato inserito dal commissario tecnico olandese Ronald Koeman nella lista dei pre convocati per questa fase della competizione.