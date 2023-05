Mondiale Under 20, Italia-Nigeria: Faticanti titolare, Pisilli in panchina

Alle ore 20 l'Italia Under 20 di Carmine Nunziata affronterà la Nigeria nel match valido per la seconda giornata della fase a giorni del Mondiale di categoria in Argentina. Gli Azzurrini hanno stupito tutti battendo 3-2 il Brasile all'esordio e oggi sfideranno la nazionale africana, che si è imposta per 2-1 contro la Repubblica Dominicana. Il ct dell'Italia ha deciso di effettuare alcuni cambi nella formazione, ma il capitano della Roma Primavera Giacomo Faticanti è stato confermato a centrocampo e partirà nuovamente dal primo minuto. L'altro calciatore giallorosso, Niccolò Pisilli, siederà in panchina.

La formazione ufficiale dell'Italia: Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Giovane; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino.

(fifa.com)

VAI ALLE FORMAZIONI UFFICIALI