Mondiale U20, Rep Dominicana-Italia 0-3: Faticanti titolare, Pisilli subentra all'87'

Dopo la vittoria col Brasile all'esordio e il ko con la Nigeria, l'Italia affronta la Repubblica Dominicana nel Mondiale Under 20 in scena in Argentina. Il commissario tecnico Carmine Nunziata tra gli 11 titolari sceglie anche il romanista Giacomo Faticanti mentre l'altro giallorosso in rosa, Niccolò Pisilli, subentra al minuto 87 al posto di Baldanzi.

Gli azzurrini passano in vantaggio al 19' con Casadei e raddoppiano al 50' con Ambrosino. Il tris arriva al 62' con uno splendido gol di Montevago, annullato poi con l'ausilio del Var per posizione di fuorigioco di Baldanzi.