Mondiale U20, Italia-Brasile 3-2: Faticanti in campo per tutta la gara, Pisilli in panchina

È iniziata ieri l'avventura dell'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata nel Mondiale di categoria in scena in Argentina: gli azzurrini hanno affrontato e battuto il Brasile per 3-2. Dopo un primo tempo dominato e concluso 3-0 con la rete di Prati e la doppietta di Casadei (seconda rete su rigore), nella ripresa il Brasile ha reagito accorciando le distanze con la doppietta di Marcos Leonardo.

Il centrocampista giallorosso Giacomo Faticanti ha iniziato la gara dal 1' ed è rimasto in campo per tutta la durata del match, mentre l'altro romanista in rosa, Niccolò Pisilli, ha assistito alla vittoria dei compagni dalla panchina. Mercoledì l'Italia affronterà la Nigeria.