Italia, Mancini: "Bove è un grande esempio del fatto che più giochi più migliori"

In occasione dell'inaugurazione della Milano Football Week il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha commentato vari temi e ha menzionato anche il centrocampista classe 2002 della Roma Edoardo Bove, ieri in gol contro il Bayer Leverkusen. "Questa sarà la seconda volta che andremo alle final four di Nations League e credo sia il momento di provare a vincerla. Penso che diventerà un torneo importante e abbiamo tempo per provare a prepararla bene. Vorremo vincerla - le sue dichiarazioni - Ci sono tanti giovani bravi, dovrebbero giocare di più. I ruoli sono ribaltati, visto che noi in nazionale facciamo giocare ragazzi che non trovano spazio in Serie A. Ma dovrebbe essere il contrario. I ragazzi della Juve? Miretti e Fagioli avranno un grande futuro. Bove penso possa essere un grande esempio del fatto che più giochi più migliori".