Inghilterra, i convocati di Southgate per Malta e Macedonia del Nord: non c'è Abraham (FOTO)

La nazionale inglese ha diramato la lista dei convocati del commissario tecnico Gareth Southgate per le sfide contro Malta e Macedonia del Nord, entrambe in programma a giugno. Dopo la mancata chiamata per il Mondiale del 2022, il ct britannico ha escluso ancora una volta l'attaccante della Roma, Tammy Abraham.

Questa la lista completa:

Portieri: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal);

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City);

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United);

Attaccanti: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspurs), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United).