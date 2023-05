Bosnia: Tahirovic convocato per le sfide contro Portogallo e Lussemburgo (FOTO)

Il rendimento di Benjamin Tahirovic è in costante crescita e anche il commissario tecnico della Bosnia Hadzibegic sembra essere molto soddisfatto, tanto da aver nuovamente convocato il centrocampista della Roma in vista delle sfide contro Portogallo e Lussemburgo. Le gare sono valide per le qualificazioni a EURO2024 e si giocheranno rispettivamente il 17 giugno e il 20 giugno.

Selektor A reprezentacije Faruk Hadžibegić saopštio je spisak reprezentativaca za utakmice protiv Portugala i Luksemburga u okviru kvalifikacija za EURO 2024. pic.twitter.com/WHXS73y3FU — NFS BIH (@NFSBiH) May 31, 2023