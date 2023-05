Argentina: Dybala non convocato per il tour in Asia a giugno (FOTO)

L'Argentina, che ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar, farà tappa in Asia a giugno per disputare una serie di amichevoli. Nella lista dei convocati dal commissario tecnico Lionel Scaloni non figura il giallorosso Paulo Dybala, che ha partecipato alla vittoria del Mondiale siglando anche il rigore in finale contro la Francia. Il 21 romanista è alle prese, a quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 31 maggio, con il problema alla caviglia sinistra.

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio. ¡¡¡Siempre, siempre, vamos Selección!!! ???? pic.twitter.com/0MlZAdZv0H — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 27, 2023