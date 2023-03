L'Italia Under 21 scenderà in campo alle ore 18 per affrontare in amichevole la Serbia. Il ct Paolo Nicolato ha scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto e tra i calciatori titolari non figura il centrocampista della Roma Edoardo Bove. Il classe 2002 quindi partirà dalla panchina.

La formazione ufficiale degli Azzurrini: Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Esposito, Casadei, Gallo; Baldanzi, Mulattieri.