Under 21, Italia-Ucraina: Bove parte titolare a centrocampo

Edoardo Bove partirà titolare nel match tra la nazionale Under 21 dell'Italia e i pari età dell'Ucraina. Dopo i 90 minuti in panchina nell'amichevole contro la Serbia, il centrocampista della Roma è stato scelto dal commissario tecnico Paolo Nicolato per affiancare Samuele Ricci e Nicolò Fagioli a centrocampo nel test odierno, in programma alle ore 20 allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.