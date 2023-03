Under 20, Norvegia-Italia: Volpato e Cassano partono dalla panchina

L'Italia Under 20 è pronta ad affrontare la Norvegia nel match valido per il Torneo Otto Nazioni. Il match è in programma oggi alle ore 18 e il commissario tecnico Nunziata ha scelto l'undici titolare che affronterà la formazione norvegese. Nelle scelte non figurano i due calciatori della Roma, ovvero Cristian Volpato e Claudio Cassano, i quali partiranno dalla panchina.