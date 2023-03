Under 20, Italia-Germania: Volpato titolare, panchina per Cassano e Pagano

C'è Cristian Volpato nella formazione titolare schierata dal commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, per il match tra gli azzurri e la Germania, l'ultimo del Torneo VIII Nazioni, in programma oggi alle ore 15. Se il numero 62 della Roma partirà dall'inizio, gli altri due giallorossi in squadra, Claudio Cassano e Riccardo Pagano, cominceranno invece in panchina.