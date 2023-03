U19, Italia-Slovenia 0-0: 90 minuti per Pisilli e Faticanti. Panchina per Missori

Gara di qualificazione agli Europei di categoria per l'Italia Under 19, che non va oltre lo 0-0 in casa della Slovenia. In campo 90 minuti i due Primavera giallorossi Pisilli e Faticanti. Soltanto panchina, invece, per Missori. La gara è terminata a reti inviolate, con gli azzurrini che salgono a quota 4 punti in classifica.