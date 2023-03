U19, Italia-Belgio 2-2: azzurrini qualificati alle fasi finali dell'Europeo

Allo Stadion Obervieland di Brema l'Italia Under 19 pareggia col Belgio e stacca il pass per la qualificazione alle fasi finali dell'Europeo in scena a Malta dal 3 al 16 luglio. Dopo la vittoria con la Germania e lo 0-0 con la Slovenia, oggi gli azzurrini di Alberto Bollini hanno pareggiato 2-2 con i pari età del Belgio: D'Andrea ed Esposito (entrambi dal dischetto) ribaltano l'iniziale vantaggio di Bassette, nel finale arriva anche il gol di Stroeykens che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. In campo dal 1' e per tutta la gara i tre romanisti Faticanti, Pisilli e Missori.

Con questo risultato, e con la contemporanea sconfitta della Slovenia per mano della Germania, l'Italia vince il gruppo 2 (quota 5 punti, Germania 4, quindi Belgio 3 e Slovenia 2) qualificandosi all'Europeo.