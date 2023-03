U19, Germania-Italia 2-3: Faticanti capitano, doppietta per Pisilli. In campo anche Missori

In scena l'Italia Under 19, che tra i convocati vede anche i tre giallorossi Faticanti, Missori e Pisilli, nella seconda fase di qualificazione dell’Europeo di categoria in programma a Brema dal 22 al 28 marzo. Oggi, al Weser Stadion Platz 11 di Brema, gli azzurrini di Alberto Bollini hanno sfidato la Germania, vincendo per 3-2. In campo dall'inizio e per tutta la gara Faticanti, con la fascia di capitano, e Pisilli mentre Missori è subentrato nel finale.

Proprio Pisilli è stato tra i protagonisti del match, siglando una doppietta (18' e 67'), l'altra rete azzurra è di D'Andrea al 24'. Per i tedeschi in gol Damar al 53' e Kabadayi al 59'.