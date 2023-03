Qualificazioni EURO 2024, Armenia-Turchia: Celik parte dalla panchina

Alle ore 18 andrà in scena il match tra Armenia e Turchia, valido per la prima giornata delle qualificazioni a EURO 2024. Il commissario tecnico gli ospiti, Stefan Kuntz, ha scelto i calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto e tra questi non figura il terzino della Roma Mehmet Zeki Celik. Il giallorosso quindi partirà dalla panchina.