Qualificazioni a Euro 2024, Repubblica Ceca-Polonia: Zalewski parte dalla panchina

Nicola Zalewski partirà dalla panchina in Repubblica Ceca-Polonia, match valido per la prima giornata del Girone E delle Qualificazioni a Euro 2024. Il nuovo commissario tecnico della nazionale polacca non ha trovato spazio, almeno inizialmente, per il numero 59 della Roma nel suo 4-2-3-1. Al classe 2002 sono stati preferiti Frankowski nel ruolo di terzino sinistro e Bielik in quello di esterno alto sulla stessa corsia.





? SKŁAD

Tak rozpoczniemy mecz z Czechami! ?⤵️

___________#CZEPOL ???? pic.twitter.com/LwpmLkP6gw — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 24, 2023