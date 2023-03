Qualificazioni a Euro 2024, Portogallo-Liechtenstein: Rui Patricio torna titolare in nazionale

Rui Patricio torna titolare in nazionale. Dopo aver perso il posto in favore di Diogo Costa anche al Mondiale in Qatar, il portiere della Roma sarà nuovamente chiamato a difendere la porta dei lusitani in Portogallo-Liechtenstein, prima partita del girone di qualificazione a Euro 2024 e prima gara da commissario tecnico della rappresentativa iberica per Roberto Martinez.





Que a ????? comece! ? Este é o nosso 11 Inicial para hoje! ??? #VesteABandeira Let the ???? begin! ? This is our Starting 11 for today! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/gK4UcbpV4s — Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023