Qualificazioni a Euro 2024, Francia-Olanda: Wijnaldum titolare sulla trequarti

Georginio Wijnaldum partirà titolare in Francia-Olanda, match valido per la prima partita del Girone B delle Qualificazioni a Euro 2024. Dopo essere tornato in nazionale a diversi mesi dall'ultima volta, il centrocampista della Roma è stato schierato nella formazione iniziale dal commissario tecnico degli Orange, Ronald Koeman. Il numero 25 giallorosso agirà da trequartista nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico olandese.