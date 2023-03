Portogallo, il ct Martinez: "Ronaldo, Rui Patricio e Bernardo Silva saranno i capitani"

Roberto Martinez, nuovo commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Liechtenstein, in programma domani alle ore 20:45 e valida la prima giornata delle qualificazioni a EURO 2024. Il ct si è soffermato sulle gerarchie all'interno del gruppo e su chi saranno i capitani della squadra. Tra questi c'è anche Rui Patricio, portiere della Roma e uno dei calciatori più esperti nella rosa lusitana: "Al momento, i giocatori con più esperienza saranno i capitani della Nazionale: Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva - afferma Martinez -.Da questo momento in poi, è importante concentrarsi sulla partita di domani".