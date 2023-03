Norvegia: Solbakken convocato per le gare contro Spagna e Georgia (FOTO)

Ola Solbakken è stato convocato dal ct della Novergia per le gare contro Spagna (25 marzo alle 20:45) e Georgia (28 marzo alle 18), valide per le qualificazioni a EURO 2024. L'attaccante della Roma ha collezionato 5 presenze (102 minuti totali) dal suo arrivo nella Capitale a gennaio e ha segnato anche il gol decisivo per la vittoria contro l'Hellas Verona. Attualmente il ventiquattrenne è ai box per un problema muscolare ed è in dubbio per la sfida europea contro la Real Sociedad.

Her er Norges tropp til de to første EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia i mars???#sterkeresammen pic.twitter.com/INHYZd8r2B — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 14, 2023