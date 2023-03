Nazionali: il punto sugli impegni dei ragazzi del settore giovanile della Roma

Tempo di Nazionali anche per molti ragazzi del settore giovanile giallorosso. Sono dieci i romanisti che hanno lasciato Trigoria per unirsi alle rispettive selezioni.

La sfida più complicata e prestigiosa l’hanno giocata Faticanti, Missori e Pisilli, impegnati il 22 marzo a Brema contro la Germania nella prima gara della seconda fase di qualificazione all’Europeo U19. L’Italia è capitata in un girone di ferro insieme, oltre che ai tedeschi, alla Slovenia e al Belgio e solo il primo posto garantisce la qualificazione diretta alla Final Eight di questa estate.

Ecco perché la vittoria per 3-2 a Brema ha il sapore dell’impresa. I tre romanisti sono stati grandi protagonisti: Faticanti è sceso in campo con la fascia di capitano anche in maglia azzurra, mentre Pisilli è stato addirittura autore di una doppietta.

Nei minuti finali anche Missori è entrato in campo e ha partecipato alla festa azzurra. Da menzionare anche la presenza di Mastrantonio, portiere titolare della partita, in prestito alla Triestina, ma di proprietà anche lui della Roma.

La prossima sfida è in programma sempre a Brema il 25 marzo contro la Slovenia e per l’Italia può essere già decisiva in ottica qualificazione.

Altra partita valida per l’Europeo Under 19 è stata Estonia-Grecia, che ha visto affrontarsi in campo due compagni nella Roma Primavera, Vetkal e Keramtisis. Ha vinto il difensore ellenico, titolare al pari del centrocampista estone, sceso in campo con la fascia da capitano della sua Nazionale. La Grecia si è imposta con un perentorio 0-3.

Partite ufficiali anche per Majchrzak e Oliveras. L’attaccante polacco è stato titolare ed è rimasto in campo per tutta la gara pareggiata dalla Polonia contro Israele per 1-1, mentre Oliveras è subentrato dalla panchina nella sfida tra Danimarca e Spagna, terminata 0-0.

Si è giocata nella mattinata di giovedì 23 a Potenza, invece, l’amichevole tra l’Italia Under 18 e i pari età della Romania. Hanno vinto gli azzurrini con il risultato di 3-1 e a rappresentare i colori giallorossi c’era l’attaccante classe 2005, Bolzan.

Amichevole nel pomeriggio di giovedì anche per un altro attaccante della nostra Primavera, Cassano, il più grande dei nostri in Nazionale. Affronterà, infatti, la Norvegia con la maglia dell’Italia Under 20.

Il più piccolo, invece, è il difensore sloveno Golic, arrivato alla Roma questa estate e protagonista con la Slovenia Under 17.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE