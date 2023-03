Nazionale U19: Missori, Faticanti, Pagano e Pisilli convocati per il raduno in preparazione della fase élite dell'Europeo

Ci sono anche quattro giocatori della Roma Primavera tra i 28 giocatori convocati da Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 19, per il raduno che si terrà a dal 5 all’8 marzo al Centro Tecnico di Coverciano, a pochi giorni dalla partenza per Brema dove, dal 22 marzo, si svolgerà la seconda fase della qualificazione all'Europeo di categoria. Si tratta di Filippo Missori, Giacomo Faticanti, Riccardo Pagano e Niccolò Pisilli.

Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Simone Pafundi (Udinese), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

