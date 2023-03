Nazionale, Mancini: "Mourinho e Serra? Non ho visto. Spero che a Zaniolo serva l'esperienza al Galatasaray"

A margine della presentazione della partnership tra FIGC e Telepass, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato alla stampa presente, rilasciando dichiarazioni anche sull'episodio che ha coinvolto José Mourinho e l'arbitro Marco Serra e sulla situazione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Queste le sue parole:

Il fatto che le italiane vadano avanti nelle coppe europee è un segnale o una casualità?

"Le squadre sono italiane, ma ci sono pochi calciatori italiani. Questo è un il problema. La mia speranza è che giochino sempre di più, ci fa piacere che le nostre squadre vadano avanti e vincere le coppe sarebbe un bene per il calcio italiano".



Le è mai capitato un episodio come quello di Mourinho con il quarto uomo Serra?

"Non ho visto cosa è successo, non saprei".

Zaniolo ha il campionato fermo in Turchia, non potrà mettere minutaggio.

"Lo so, ma spero possa servirgli questa esperienza in un club importante come il Galatasaray. Quando inizierà a giocare e avrà dei minuti sulle gambe tornerà con noi".