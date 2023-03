Marocco-Brasile: Ibanez dal 1' (FOTO)

Dopo Celik e Solbakken, impegnati in giornata con le rispettive nazionali nelle gare di qualificazione ad Euro 2024, è il turno di Roger Ibañez in campo. Il difensore giallorosso sfiderà con il suo Brasile il Marocco in amichevole alle 23.00, ora italiana, a Tangeri. Il ct Ramon Menezes schiera Ibañez dall'inizio al centro della difesa al fianco di Militão.

Inoltre, in occasione della gara contro il Marocco il Brasile celebra Pelé, scomparso lo scorso 29 dicembre, indossando una maglia personalizzata in cui figura il suo nome.

Equipe definida! ??? O treinador Ramon Menezes escalou a Seleção Brasileira para a partida contra o Marrocos. ?? x ??

?Tânger (MAR)

⏰: 19h (BRA)

?: Band, ESPN e no canal do @galvaobueno no YouTube. Vem jogar junto com a Amarelinha! ? pic.twitter.com/RUiVbYvf7G — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2023