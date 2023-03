Italia U20: Volpato e Cassano convocati per le gare del Torneo Otto Nazioni contro Norvegia e Germania

Il ct dell'Italia Under 20 Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per le gare contro Norvegia (23 marzo alle 18) e Germania (27 marzo alle 15), valide per il Torneo Otto Nazioni. Tra i 23 giovani chiamati figurano anche due calciatori della Roma, Cristian Volpato e Claudio Cassano.

L'elenco dei convocati

Portieri: Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Andrei Coubis (Milan), Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Gabriele Guarino (Empoli), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Filippo Terracciano (Verona), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Claudio Cassano (Roma), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Ascoli), Cher Ndour (Benfica), Flavio Paoletti (Sampdoria), Matteo Prati (Spal), Luciano Valente (Groningen), Federico Zuccon (Lecco);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino di Bruttopilo (Cittadella), Marco Nasti (Cosenza), Antonio Satriano (Almelo), Cristian Volpato (Roma).

(figc.it)

