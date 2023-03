Italia, Mancini: "Spinazzola sta tornando. Pellegrini ha le caratteristiche giuste per giocare esterno offensivo"

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro Malta, valida per le qualificazioni a EURO 2024. Tra i tanti temi trattati, il ct si è soffermato anche sulle condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola e sul 'nuovo' ruolo di Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue dichiarazioni.

Come ha visto Pellegrini e Spinazzola?

"Contro l'Inghilterra Spinazzola ha mostrato progressi importanti, sta tornando. Pellegrini sono convinto che possa giocare come esterno offensivo: è uno dei ruoli che può interpretare al meglio perché ha le giuste caratteristiche per farlo".