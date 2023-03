Italia, i numeri di maglia con Inghilterra e Malta: la 10 a Pellegrini, Cristante con la 16. Spinazzola sceglie il 4

In scena la Nazionale di Roberto Mancini nelle sfide di qualificazione ad Euro 2024: questa sera l'Italia affronterà nella prima giornata del gruppo C l'Inghilterra allo Stadio Maradona di Napoli, poi domenica sera Malta al Ta’ Qali Stadium. Sono stati svelati anche i numeri di maglia degli azzurri: il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini indosserà la maglia numero 10, gli altri due giallorossi convocati, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, scenderanno in campo rispettivamente con la numero 16 e 4.