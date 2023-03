Euro 2024, Spagna-Norvegia: Solbakken in panchina

Allo Stadio La Rosaleda di Malaga va in scena alle 20.45 Spagna-Norvegia, match valido per la prima giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024. Contro la formazione di Luis de la Fuente il ct norvegese Ståle Solbakken, privo di Haaland infortunato, si affida in attacco al tridente composto da Berge, Sørloth ed Elyounoussi, lasciando inizialmente in panchina il giallorosso Ola Solbakken.