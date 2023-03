Euro 2024, Georgia-Norvegia: Solbakken titolare

Mentre la Roma inizia la preparazione a Trigoria in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, Ola Solbakken alle 18.00 sarà impegnato con la sua Norvegia contro la Georgia all'AdjaraBet Arena nel match di qualificazione ad Euro 2024. L'attaccante giallorosso scenderà in campo dall'inizio per completare il tridente con Sørloth ed Elyounoussi scelto dal ct Stale Solbakken.